Ковач о слухах про увольнение из «Баварии»: «Я боец. В моем словаре нет фразы «белый флаг»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач опроверг слухи об увольнении и прокомментировал игру команды в матче 12-го тура чемпионата Германии с (3:3).

– Мы вышли на эту игру с четким планом. Нойер сказал мне после матча, что мы выиграли бы, если бы команда придерживалась моего плана. Мы не смогли реализовать план в этом матче.

- Говорят, вы потеряли раздевалку?

– У меня была дискуссия на эту тему с игроками. Наши отношения необыкновенно хороши. Они сказали мне, что все хорошо.

- Станет ли матч с «Бенфикой» последним для вас в «Баварии»?

– Нет. Те, кто знают меня, знают, что я боец. Фразы «белый флаг» нет в моем словаре.

- Как расцениваете слова Хенесса?

– В них есть правда, я с ними согласен. Мы пропускаем голы, которые не должны пропускать. В футболе тяжелее всего атаковать, играть в обороне сравнительно легко.

Для прохода в плей-офф Лиги чемпионов нам хватит ничьей, но мы хотим победить. Тиаго, Хамес и Коман не сыграют, как, вероятно, и Гнабри, – сказал Ковач.

Сообщалось, что «Бавария» уволит Ковача в случае поражения от «Бенфики». Клуб может пригласить Арсена Венгера.

После 12 туров бундеслиги «Бавария» идет пятой, отставая от лидирующей дортмундской «Боруссии» на 9 очков.