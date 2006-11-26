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    Ковач о слухах про увольнение из «Баварии»: «Я боец. В моем словаре нет фразы «белый флаг»

    Теги Бавария Мануэль Нойер Бенфика бундеслига Германия Ули Хенесс Лига чемпионов Нико Ковач Фортуна Дюссельдорф Футбол

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач опроверг слухи об увольнении и прокомментировал игру команды в матче 12-го тура чемпионата Германии с «Фортуной» (3:3). 

    – Мы вышли на эту игру с четким планом. Нойер сказал мне после матча, что мы выиграли бы, если бы команда придерживалась моего плана. Мы не смогли реализовать план в этом матче.

    - Говорят, вы потеряли раздевалку?

    – У меня была дискуссия на эту тему с игроками. Наши отношения необыкновенно хороши. Они сказали мне, что все хорошо.

    - Станет ли матч с «Бенфикой» последним для вас в «Баварии»?

    – Нет. Те, кто знают меня, знают, что я боец. Фразы «белый флаг» нет в моем словаре.

    - Как расцениваете слова Хенесса?

    – В них есть правда, я с ними согласен. Мы пропускаем голы, которые не должны пропускать. В футболе тяжелее всего атаковать, играть в обороне сравнительно легко.

    Для прохода в плей-офф Лиги чемпионов нам хватит ничьей, но мы хотим победить. Тиаго, Хамес и Коман не сыграют, как, вероятно, и Гнабри, – сказал Ковач.

    Сообщалось, что «Бавария» уволит Ковача в случае поражения от «Бенфики». Клуб может пригласить Арсена Венгера.

    После 12 туров бундеслиги «Бавария» идет пятой, отставая от лидирующей дортмундской «Боруссии» на 9 очков.

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