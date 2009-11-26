Восстановление Еременко после травмы займет около двух недель

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал ситуацию с травмой полузащитника команды Романа Еременко.
После матча 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1) главный тренер Олег Кононов сообщил, что у полузащитника Романа Еременко диагностирован перелом.
«Чтобы не было недопонимания, уточню. У Романа не свежий перелом, а отдаленные последствия застарелого стрессового перелома седалищной кости.
На восстановление у него уйдет около двух недель», – сказал Вартапетов.