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    Софьян Ханни: «Атмосфера в «Спартаке» сейчас лучше. Стараемся закрыть страницу, связанную с Каррерой»

    Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Олег Кононов Массимо Каррера Софьян Ханни Чемпионат.com Футбол

    Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни поделился впечатлениями после победы над «Крыльями Советов» (3:1).

    «Мы старались выполнить установку Кононова, не могу сказать, что у нас это идеально получалось. Нам нужно продолжать двигаться этим путем, выполнять требования тренера, чтобы добиться идеальной игры.

    Сейчас мы стараемся закрыть страницу книги, связанную с Каррерой, и открыть новую – с Кононовым. Стараемся оставаться на позитиве, выполнять указания тренера. Да, у нас были плохие моменты, но сейчас хороший момент, чтобы оставить это все в прошлом. Нужно начать новую главу, написать ее с нуля.

    Атмосфера в «Спартаке» сейчас лучше. Мне кажется, что новый тренер и его штаб стараются наладить хорошую атмосферу в коллективе. Сейчас это работает, все действительно налаживается. Это хорошо для нашего будущего», – сказал Ханни.

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