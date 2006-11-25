Миодраг Божович: Это чистый пенальти. Спорить могут только болельщики «Спартака»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович после игры со «Спартаком» (1:3) прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота московской команды.

«Игра получилась интересной, с большим количеством моментов у обеих команд. мог забить в начале игры, но и мы нашли чем ответить. Мы выглядели достаточно хорошо, но, к сожалению, пропустили два быстрых гола подряд. После этого мы раскрылись, а для «Спартака» это хорошо, так как мы дали им зоны.

Это нормально, что у игроков «Спартака» был всплеск эмоций, это было видно по тому, как они отмечали голы. Будем смотреть дальше, что будет с ними. Против нас мог сыграть кто угодно, мы не угадали двух футболистов, вышедших в стартовом составе. Против «Спартака» играть всегда сложно.

Момент с попаданием мяча в руку Зе Луишу? А что тут смотреть? Это чистый пенальти. Спорить в таком случае могут только болельщики «Спартака», – заявил Божович.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Владимиром Москалевым.