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    Кононов о победе над «Крыльями»: «Неплохая игра. Первая победа – она всегда тяжелая»

    Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Ивелин Попов Олег Кононов Лоренсо Мельгарехо Футбол

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итоги матча с «Крыльями Советов» (3:1) в 15-м туре РПЛ.

    – После матча поблагодарил всех с победой. Считаю, неплохая игра. Были хорошие моменты, которые нам бы хотелось видеть и в дальнейшем.

    Не могу сказать, что были провалы, но надо улучшать игру еще, конечно. Это в первую очередь. Первая победа – она всегда тяжелая, я очень рад.

    – Были моменты по ходу матча, когда вы уже мысленно приготовились к тому, что первая игра все-таки закончится поражением и надо будет дальше двигаться через эту сложность?

    – Сам по себе я человек позитивный и всегда верю только в лучшее. Сегодня в игре, конечно, я верил только в победу. Так получилось, что мы ее добились.

    – Мы видели удачные замены, которые вы сделали: выход Мельгарехо, Попова – эти футболисты поучаствовали в голевых атаках. Предполагался их выход или это ситуативное решение?

    – Ну как ситуативное? Конечно, предполагалось. Все-таки у нас достаточно хорошая скамейка запасных, которая была сегодня.

    Хочу еще раз подчеркнуть, что говорил до игры: я во всех игроках уверен, верю в них. Любой из них может выходить в стартовом составе», – сказал Кононов в эфире канала «Матч Премьер».

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