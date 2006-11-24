КОНМЕБОЛ предложила проводить ЧМ раз в два года

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) предложила ФИФА проводить чемпионат мира раз в два года.

«Мы могли бы проводить чемпионат мира каждые два года, вместо того чтобы играть Лигу Наций, это пойдет всем на пользу.

Игроки смогут сыграть на четырех чемпионатах мира, если мы перейдем на двухлетний цикл. Сейчас же многие могут принять участие не более чем в двух.

Есть много решений. Мы можем проводить чемпионат мира в Европе, Южной и Северной Америке, Африке и Азии без долгого ожидания.

Что касается экономики, то ФИФА заработает больше денег и больше раздаст», – заявил президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес.

Ранее Южноамериканская конфедерация предложила расширить ЧМ до 48 команд.