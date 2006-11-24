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    Football Leaks: ФИФА проигнорировала доклад Макларена о допинге в российском футболе из-за ЧМ-2018

    Теги Виталий Мутко ФИФА допинг ЧМ-2018 Ричард Макларен Футбол

    Канадский юрист Ричард Макларен планировал расследование о допинге в российском футболе.

    Как утверждает Football Leaks, в августе 2017 года он должен был прилететь в Швейцарию, чтобы встретиться с Марией Рохас – главой обвинительной палаты комитета по этике ФИФА, и представить ей свой доклад по российскому футболу.

    В частности, доказательства, которые Макларен якобы хотел представить Рохас, касались Виталия Мутко, министра спорта России, который координировал работу оргкомитета «Россия-2018».

    Макларен и в своих расследованиях относительно применения допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи называл Мутко организатором и покровителем всей допинг-системы.

    Впрочем, Рохас не смогла прибыть на встречу и уведомила Макларена об этом за два дня до беседы. Вместо себя она прислала трех подчиненных. В итоге дальше этого разговора дело не пошло.

    ФИФА, как сообщается, не захотела ставить под угрозу проведение ЧМ-2018.

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