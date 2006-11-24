Football Leaks: ФИФА проигнорировала доклад Макларена о допинге в российском футболе из-за ЧМ-2018

Канадский юрист Ричард Макларен планировал расследование о допинге в российском футболе.

Как утверждает Football Leaks, в августе 2017 года он должен был прилететь в Швейцарию, чтобы встретиться с Марией Рохас – главой обвинительной палаты комитета по этике ФИФА, и представить ей свой доклад по российскому футболу.

В частности, доказательства, которые Макларен якобы хотел представить Рохас, касались Виталия Мутко, министра спорта России, который координировал работу оргкомитета «Россия-2018».

Макларен и в своих расследованиях относительно применения допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи называл Мутко организатором и покровителем всей допинг-системы.

Впрочем, Рохас не смогла прибыть на встречу и уведомила Макларена об этом за два дня до беседы. Вместо себя она прислала трех подчиненных. В итоге дальше этого разговора дело не пошло.

ФИФА, как сообщается, не захотела ставить под угрозу проведение ЧМ-2018.