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    УЕФА опроверг информацию о допинге Серхио Рамоса

    Теги Реал Мадрид Серхио Рамос Лига чемпионов УЕФА допинг WADA ТАСС Футбол

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отверг обвинения в сокрытии нарушения антидопинговых правил защитником «Реала» Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:1) в 2017 году.

    «УЕФА категорически отвергает необоснованные обвинения, касающиеся информации о положительном результате на допинг.

    Вся антидопинговая работа УЕФА проводится в полном соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства. УЕФА информирует WADA и ФИФА обо всех случаях, как это требует кодекс WADA, приводя всю подробную информацию, доклады специалистов и факты во время расследования подобных дел.

    Необходимо подчеркнуть, что WADA и ФИФА имеют право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на любое решение УЕФА относительно ситуаций по допинг-контролю. Однако ни WADA, ни ФИФА подобных апелляций не подавали.

    Сама WADA официально подтвердила, что все было выполнено УЕФА надлежащим образом в соответствии с ее кодексом», – говорится в заявлении УЕФА.

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