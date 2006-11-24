УЕФА опроверг информацию о допинге Серхио Рамоса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отверг обвинения в сокрытии нарушения антидопинговых правил защитником Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:1) в 2017 году.

категорически отвергает необоснованные обвинения, касающиеся информации о положительном результате на допинг.

Вся антидопинговая работа УЕФА проводится в полном соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства. УЕФА информирует WADA и ФИФА обо всех случаях, как это требует кодекс WADA, приводя всю подробную информацию, доклады специалистов и факты во время расследования подобных дел.

Необходимо подчеркнуть, что WADA и ФИФА имеют право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на любое решение УЕФА относительно ситуаций по допинг-контролю. Однако ни WADA, ни ФИФА подобных апелляций не подавали.

Сама WADA официально подтвердила, что все было выполнено УЕФА надлежащим образом в соответствии с ее кодексом», – говорится в заявлении УЕФА.