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    Wylsacom: «В прошлом году потратил на Ultimate Team в FIFA около миллиона рублей»

    Теги интервью Подкасты FIFA 19 Футбол

    Техноблогер Wylsacom рассказал в подкасте Sports.ru «Голос», как много денег у него ушло на режиме Ultimate Team в видеоигре FIFA.

    – В прошлом году [потратил] около миллиона рублей. В этом году поменьше, потому что FIFA 19 относительно недавно вышла, я все же не так активно закидываю деньги. 

    Мне нравится, что в этой игре нет pay-to-win, когда ты задонатил и всех раскидываешь. Всегда спокойно можно нарваться на команду, которая просто разберет [твою команду]. И там нет возможности ввалить кучу денег в один момент. Ты это делаешь постепенно, год за годом накапливается такая страшная сумма. 

    Мы когда-то делали рекламу FIFA, примерно все деньги, которые мы получили за нее я обратно отнес [потратив в игре]. Бартер получился с Electronic Arts.

    Многие, услышав цифру, скажут: «Сумасшедший, что он делает». Но я к этому отношусь как к хобби. Каждый на свое хобби тратит неразумные деньги. Если это приносит тебе удовольствие, ты чем-то увлекаешься, то почему нет.

    Wylsacom – фанат «Барселоны»

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