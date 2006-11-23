Wylsacom: «В прошлом году потратил на Ultimate Team в FIFA около миллиона рублей»

Техноблогер Wylsacom рассказал в подкасте Sports.ru «Голос», как много денег у него ушло на режиме Ultimate Team в видеоигре FIFA.

– В прошлом году [потратил] около миллиона рублей. В этом году поменьше, потому что FIFA 19 относительно недавно вышла, я все же не так активно закидываю деньги.

Мне нравится, что в этой игре нет pay-to-win, когда ты задонатил и всех раскидываешь. Всегда спокойно можно нарваться на команду, которая просто разберет [твою команду]. И там нет возможности ввалить кучу денег в один момент. Ты это делаешь постепенно, год за годом накапливается такая страшная сумма.

Мы когда-то делали рекламу FIFA, примерно все деньги, которые мы получили за нее я обратно отнес [потратив в игре]. Бартер получился с Electronic Arts.

Многие, услышав цифру, скажут: «Сумасшедший, что он делает». Но я к этому отношусь как к хобби. Каждый на свое хобби тратит неразумные деньги. Если это приносит тебе удовольствие, ты чем-то увлекаешься, то почему нет.

Wylsacom – фанат «Барселоны»

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