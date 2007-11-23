Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Адвокат: «Мамаев не выплачивал компенсацию Паку и Гайсину. Он не причастен к этому эпизоду»

    Теги премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Краснодар Спорт-Экспресс Кокорин и Мамаев Футбол

    Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, заявил, что его клиент не выплачивал компенсацию чиновникам Минпромторга Денису Паку и Сергею Гайсину.

    Мамаеву и нападающему «Зенита» Александру Кокорину предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». Оба заключены под стражу в СИЗО до 8 декабря.

    – Вы рассказали о выплате компенсации Соловчуку. Последовал ли подобный шаг и в отношении Пака и Гайсина?

    – Мамаев не причастен к этому эпизоду, поэтому нет, не выплачивал.

    – Но Павлу предъявлено обвинение по нему.

    – Мы обжалуем обвинение в избиении Пака и Гайсина. Оно, на наш взгляд, подлежит полному исключению – как надуманное и необоснованное.

    Очень сложно противостоять откровенному беззаконию, которое происходит в этом деле. Но это не основание опускать руки и бездействовать. Мы сделаем все необходимое для защиты Мамаева в рамках закона, – сказал адвокат.

    ТАСС: водитель Соловчук первым оскорбил Мамаева и ударил его

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться