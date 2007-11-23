Адвокат: «Мамаев не выплачивал компенсацию Паку и Гайсину. Он не причастен к этому эпизоду»

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника Павла Мамаева, заявил, что его клиент не выплачивал компенсацию чиновникам Минпромторга Денису Паку и Сергею Гайсину.

Мамаеву и нападающему «Зенита» Александру Кокорину предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». Оба заключены под стражу в СИЗО до 8 декабря.

– Вы рассказали о выплате компенсации Соловчуку. Последовал ли подобный шаг и в отношении Пака и Гайсина?

– Мамаев не причастен к этому эпизоду, поэтому нет, не выплачивал.

– Но Павлу предъявлено обвинение по нему.

– Мы обжалуем обвинение в избиении Пака и Гайсина. Оно, на наш взгляд, подлежит полному исключению – как надуманное и необоснованное.

Очень сложно противостоять откровенному беззаконию, которое происходит в этом деле. Но это не основание опускать руки и бездействовать. Мы сделаем все необходимое для защиты Мамаева в рамках закона, – сказал адвокат.

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