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    «СЭ»: Сумма отступных в новом контракте Зобнина – 30 млн евро

    Теги Спартак премьер-лига Россия Роман Зобнин Александр Максименко Спорт-Экспресс Футбол

    Полузащитник Роман Зобнин и вратарь Александр Максименко в начале осени подписали новые контракты со «Спартаком», утверждает «Спорт-Экспресс». 

    По информации источника, отступные за 24-летнего хавбека в новом соглашении составляют около 30 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что клуб был намерен поднять размер отступных с 15 до 35 миллионов евро, зарплата игрока должна была вырасти до 3 миллионов евро в год плюс бонусы.

    В контракте 20-летнего голкипера предусмотрено увеличение зарплаты. 

    В текущем сезоне Максименко провел в составе «Спартака» 19 матчей и пропустил 24 мяча. На счету Зобнина 19 матчей и 2 результативные передачи.

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