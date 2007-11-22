«СЭ»: Сумма отступных в новом контракте Зобнина – 30 млн евро

Полузащитник Роман Зобнин и вратарь в начале осени подписали новые контракты со «Спартаком», утверждает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, отступные за 24-летнего хавбека в новом соглашении составляют около 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что клуб был намерен поднять размер отступных с 15 до 35 миллионов евро, зарплата игрока должна была вырасти до 3 миллионов евро в год плюс бонусы.

В контракте 20-летнего голкипера предусмотрено увеличение зарплаты.

В текущем сезоне Максименко провел в составе 19 матчей и пропустил 24 мяча. На счету Зобнина 19 матчей и 2 результативные передачи.

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