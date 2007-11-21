«Зенит» может подписать Лаксальта. Летом переговоры сорвались

интересуется полузащитником «Милана» и сборной Уругвая Диего Лаксальтом.

По информации «Чемпионата», клуб из Санкт-Петербурга может вернуться к идее с покупкой 25-летнего хавбека.

Летом сообщалось, что «Зенит» вел переговоры о трансфере Лаксальта, но не договорился с «Дженоа» о сумме перехода. В итоге уругваец перешел в за 18 миллионов евро.

В 10 матчах серии А этого сезона Лаксальт, играющий и слева в защите, не набрал результативных действий. Его подробную статистику можно изучить здесь.