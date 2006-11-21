Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Павел Яковлев: «Дзюбе после ЧМ нужно было ехать за границу. Он заиграл бы даже в топ-клубе»

    Теги Спартак Зенит Крылья Советов Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Павел Яковлев Советский спорт Футбол

    Бывший полузащитник «Спартака» Павел Яковлев, ныне выступающий за «Крылья Советов», поделился мнением о влиянии своего экс-партнера по московской команде Артема Дзюбы, играющего в «Зените», на сборную России.

    – Вам не кажется, что сборная России слишком сильно зависит от Артема Дзюбы? С ним и без него – разная игра.

    – А что в этом плохого? Артем – новый капитан сборной. От него и должно многое зависеть. С немцами не хватало его умения зацепиться за мяч, вести силовую борьбу, обыграться с партнерами.

    – Вы же знакомы по «Спартаку». Поддерживаете отношения с тех времен?

    – Общаемся при случае. В «Спартаке» мы с ним и правда тесно пересекались. И уже тогда было понятно, что у него есть все шансы стать ведущим футболистом страны. В этом году он ярко раскрыл свой потенциал. На мой взгляд, Дзюбе после чемпионата мира можно было ехать за границу. Он бы и там заиграл. Даже в топ-чемпионате, – сказал Яковлев.

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться