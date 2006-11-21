Павел Яковлев: «Дзюбе после ЧМ нужно было ехать за границу. Он заиграл бы даже в топ-клубе»

Бывший полузащитник «Спартака» Павел Яковлев, ныне выступающий за «Крылья Советов», поделился мнением о влиянии своего экс-партнера по московской команде Артема Дзюбы, играющего в «Зените», на сборную России.

– Вам не кажется, что сборная России слишком сильно зависит от Артема Дзюбы? С ним и без него – разная игра.

– А что в этом плохого? Артем – новый капитан сборной. От него и должно многое зависеть. С немцами не хватало его умения зацепиться за мяч, вести силовую борьбу, обыграться с партнерами.

– Вы же знакомы по «Спартаку». Поддерживаете отношения с тех времен?

– Общаемся при случае. В «Спартаке» мы с ним и правда тесно пересекались. И уже тогда было понятно, что у него есть все шансы стать ведущим футболистом страны. В этом году он ярко раскрыл свой потенциал. На мой взгляд, Дзюбе после чемпионата мира можно было ехать за границу. Он бы и там заиграл. Даже в топ-чемпионате, – сказал Яковлев.