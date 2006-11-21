Шведы перепутали Черчесова с тренером сборной Словакии в предматчевой программке

Федерация футбола Швеции перепутала главного тренера сборной России Станислава Черчесова с бывшим тренером сборной Словакии Яном Козаком.

В программке перед матчем Швеция – Россия вместо фото Черчесова была размещена фотография Козака.

«Шведский футбольный союз приносит глубочайшие извинения сборной России за ошибку в предматчевой программке. Мы по ошибке поместили фото бывшего главного тренера сборной Словакии.

Обещаем, что проведем разъяснительную беседу с главным редактором данного издания», – приводит «Спорт-Экспресс» комментарий пресс-службы шведской федерации футбола.

Матч Швеция – Россия начнется в 22.45 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: твиттер Константина Генича