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    Шведы перепутали Черчесова с тренером сборной Словакии в предматчевой программке

    Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу сборная Словакии по футболу Сборная Швеции по футболу Федерация футбола Швеции Ян Козак Лига наций УЕФА Футбол

    Федерация футбола Швеции перепутала главного тренера сборной России Станислава Черчесова с бывшим тренером сборной Словакии Яном Козаком.

    В программке перед матчем Швеция – Россия вместо фото Черчесова была размещена фотография Козака.

    «Шведский футбольный союз приносит глубочайшие извинения сборной России за ошибку в предматчевой программке. Мы по ошибке поместили фото бывшего главного тренера сборной Словакии.

    Обещаем, что проведем разъяснительную беседу с главным редактором данного издания», – приводит «Спорт-Экспресс» комментарий пресс-службы шведской федерации футбола.

    Матч Швеция – Россия начнется в 22.45 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Фото: твиттер Константина Генича

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