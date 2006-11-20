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    Уполномоченный по правам человека опровергла информацию о болезни Кокорина

    Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кокорин Р-Спорт Кокорин и Мамаев Футбол

    Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева опровергла информацию о плохом самочувствии нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который находится в СИЗО.

    «Я переговорила с начальником СИЗО, Александр Кокорин чувствует себя нормально, ничего у него не болит, к врачам он не обращался. Не чихает, не сопит.

    Не знаю, кто запустил информацию о его болезни. Чувствует он себя абсолютно нормально», – рассказала Потяева.

    Она добавила, что на тумбочке футболиста действительно имеются лекарственные средства.

    «Это витаминные препараты, которые ему родственники передали. Жалоб у него нет, в медицинскую часть он не обращался.

    По этой теме мне сейчас пришлют официальный документ о том, что он здоров и чувствует себя нормально», – отметила Потяева.

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