Олимп-ФНЛ. После матча «Факела» и «Авангарда» в Воронеже задержали около 200 человек, включая детей до 14 лет

Около 200 болельщиков «Факела» были задержаны после матча 23-го тура с «Авангардом» (3:2) в Воронеже.

По сообщению очевидца, на 30-й минуте встречи на трибуне «Юг 3» Центрального стадиона профсоюзов болельщики зажгли пиротехнику.

После этого сектор был закрыт и окружен сотрудниками правоохранительных органов.

Всех, кто выходил из сектора во время игры и после матча, забирали в отделение полиции.

Все задержанные прошли дактилоскопию и тест на алкоголь. Среди болельщиков оказались и дети до 14 лет, позже из отделения их забрали родители.