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    Олимп-ФНЛ. После матча «Факела» и «Авангарда» в Воронеже задержали около 200 человек, включая детей до 14 лет

    Теги происшествия болельщики Олимп-ФНЛ Авангард Курск Факел Центральный стадион профсоюзов Футбол

    Около 200 болельщиков «Факела» были задержаны после матча 23-го тура Олимп-ФНЛ с «Авангардом» (3:2) в Воронеже. 

    По сообщению очевидца, на 30-й минуте встречи на трибуне «Юг 3» Центрального стадиона профсоюзов болельщики зажгли пиротехнику.

    После этого сектор был закрыт и окружен сотрудниками правоохранительных органов.

    Всех, кто выходил из сектора во время игры и после матча, забирали в отделение полиции.

    Все задержанные прошли дактилоскопию и тест на алкоголь. Среди болельщиков оказались и дети до 14 лет, позже из отделения их забрали родители.

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