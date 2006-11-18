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    «Милан» может подписать Кэйхилла из «Челси» в январе

    Теги Милан Челси Гари Кэйхилл премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Футбол

    Защитник «Челси» Гари Кэйхилл попал в сферу интересов «Милана».

    Миланский клуб попытается подписать 32-летнего игрока в январе, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

    «Милан» испытывает кадровые проблемы из-за травм ключевых защитников. Вчера стало известно, что Романьоли выбыл примерно на четыре недели из-за повреждения.

    За последний месяц «Милан» из-за травм потерял еще двух центральных защитников – Матео Мусаккьо и Маттиа Кальдару.

    Была информация, что «Челси» отпустит Кэйхилла в аренду зимой. Его контракт с лондонцами рассчитан до июня 2019 года, но с приходом Маурицио Сарри футболист стал реже попадать в состав. 

    Подробную статистику Кэйхилла можно изучить здесь.

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