Гендиректор «Краснодара»: «VAR будет стоить меньше миллиона долларов, по 50-60 тысяч на каждую команду»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал предложение РФС возложить расходы по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) на РПЛ и клубы.

«Наконец-то произошли сдвиги по внедрению системы VAR – то, о чем мы просили несколько лет. Надеемся, что мы не будем последней из ведущих лиг, которая это внедрит.

По нашей информации, вся система будет стоить меньше одного миллиона долларов, примерно по 50-60 тысяч долларов на каждую команду, что вполне разумно для команд премьер лиги.

Тем более если мы будем сравнивать с количеством результативных ошибок, которые допускают судьи. Это неправильно, когда усилия команды зависят от субъективного решения одного человека.

Мы всячески приветствуем, что система VAR будет задействована в розыгрыше Кубка России и в стыковых матчах этого сезона. И благодарим РФС за те предпринимаемые усилия.

Надеемся, что следующий сезон в премьер-лиге стартует с полностью внедренной системой VAR», – заявил Хашиг.

РФС направил в РПЛ письмо про видеоповторы. Клубы установят VAR за свой счет