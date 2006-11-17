Директор «Арсенала» подтвердил переговоры о создании Суперлиги

Директор «Арсенала» Рауль Санльеи не отрицает информацию о переговорах топ-клубов Европы о создании Суперлиги.

«Мы должны убедиться, что всегда находится в центре всего, что может произойти в будущем.

Это [создание Суперлиги] не произойдет в краткосрочной и среднесрочной перспективе, потому что у нас есть соглашение с УЕФА прямо сейчас, но я не знаю, что нас ждет в будущем.

Мы должны быть, по крайней мере, в курсе и решить, стоит ли двигаться в этом направлении или нет.

Из-за того, как об этом писали в , может показаться, что мы в тайне от всех делаем какие-то секретные вещи, но в этом нет ничего секретного.

В статье цитировался документ, где упоминается «Арсенал», а также . Но там нет подписей, и я могу заверить вас в этом, потому что это проект», – заявил Санльеи.

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