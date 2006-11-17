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    Экс-хавбек «Сандерленда» Ндонг близок к переходу в «Ростов» за 4 млн евро

    Теги Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Сандерленд Д3 Англия Дидье Ндонг Футбол

    Бывший полузащитник «Сандерленда» Дидье Ндонг может продолжить карьеру в «Ростове».

    Южане готовы заплатить за 24-летнего габонца требуемые 4 миллиона евро (3,5 млн фунтов).

    Именно такую сумму компенсации (вероятно, в виде штрафа) рассчитывает получить «Сандерленд» после того, как в октябре расторг контракт с Ндонгом.

    «Черные коты» расстались с хавбеком, поскольку тот не явился на предсезонку команды, выступающей в третьем английском дивизионе.

    Два года назад «Сандерленд» купил Ндонга у «Лорьяна» за рекордные для себя 13,6 млн фунтов.

    С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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