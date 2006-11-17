Экс-хавбек «Сандерленда» Ндонг близок к переходу в «Ростов» за 4 млн евро

Бывший полузащитник «Сандерленда» Дидье Ндонг может продолжить карьеру в «Ростове».
Южане готовы заплатить за 24-летнего габонца требуемые 4 миллиона евро (3,5 млн фунтов).
Именно такую сумму компенсации (вероятно, в виде штрафа) рассчитывает получить «Сандерленд» после того, как в октябре расторг контракт с Ндонгом.
«Черные коты» расстались с хавбеком, поскольку тот не явился на предсезонку команды, выступающей в третьем английском дивизионе.
Два года назад «Сандерленд» купил Ндонга у «Лорьяна» за рекордные для себя 13,6 млн фунтов.
С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.