Экс-хавбек «Сандерленда» Ндонг близок к переходу в «Ростов» за 4 млн евро

Бывший полузащитник «Сандерленда» Дидье Ндонг может продолжить карьеру в .

Южане готовы заплатить за 24-летнего габонца требуемые 4 миллиона евро (3,5 млн фунтов).

Именно такую сумму компенсации (вероятно, в виде штрафа) рассчитывает получить «Сандерленд» после того, как в октябре расторг контракт с Ндонгом.

«Черные коты» расстались с хавбеком, поскольку тот не явился на предсезонку команды, выступающей в третьем английском дивизионе.

Два года назад купил Ндонга у «Лорьяна» за рекордные для себя 13,6 млн фунтов.

С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.