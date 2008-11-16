Асенсио хочет перейти в «Ювентус»

Полузащитник Марко Асенсио может сменить клуб.

По данным туринского издания Tuttosport, футболист хочет перейти в «Ювентус». Игрок был впечатлен тем, как болельщики «Юве» в прошлом сезоне приняли . Испанец намекнул руководству «Реала» о своем желании.

Он также пообщался с экс-форвардом «Юве» , который хорошо отозвался о Турине и клубе. Кроме того, Асенсио полагает, что сможет сделать шаг вперед при .

Подробную статистику Асенсио можно изучить здесь.