Асенсио хочет перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может сменить клуб.
По данным туринского издания Tuttosport, футболист хочет перейти в «Ювентус». Игрок был впечатлен тем, как болельщики «Юве» в прошлом сезоне приняли Криштиану Роналду. Испанец намекнул руководству «Реала» о своем желании.
Он также пообщался с экс-форвардом «Юве» Альваро Моратой, который хорошо отозвался о Турине и клубе. Кроме того, Асенсио полагает, что сможет сделать шаг вперед при Массимилиано Аллегри.
Подробную статистику Асенсио можно изучить здесь.