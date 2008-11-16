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    Асенсио хочет перейти в «Ювентус»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Массимилиано Аллегри Альваро Мората Марко Асенсио Футбол

    Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может сменить клуб.

    По данным туринского издания Tuttosport, футболист хочет перейти в «Ювентус». Игрок был впечатлен тем, как болельщики «Юве» в прошлом сезоне приняли Криштиану Роналду. Испанец намекнул руководству «Реала» о своем желании.

    Он также пообщался с экс-форвардом «Юве» Альваро Моратой, который хорошо отозвался о Турине и клубе. Кроме того, Асенсио полагает, что сможет сделать шаг вперед при Массимилиано Аллегри.

    Подробную статистику Асенсио можно изучить здесь.

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