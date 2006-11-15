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    «Бавария» хочет купить лучшего бомбардира бундеслиги Йовича

    Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт Бенфика бундеслига Германия возможные трансферы Лука Йович Футбол

    Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Лука Йович может продолжить карьеру в «Баварии».

    По информации Bild, в трансфере 20-летнего серба заинтересован тренер мюнхенской команды Нико Ковач. Хорват уже дал знать руководству «Баварии», что был бы не против покупки Йовича. Трансфер состоится не раньше лета 2019 года.

    Йович находится в «Айнтрахте» на правах аренды из «Бенфики». Немецкий клуб готов выкупить игрока за 8 миллионов евро, у них есть опция в соглашении с лиссабонцами.

    В 9 матчах текущего сезона бундеслиги Йович забил 9 голов и лидирует в гонке бомбардиров. Его подробную статистику можно изучить здесь.

    Лучший бомбардир бундеслиги – 20-летний серб. Он за один вечер забил пять

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