«Бавария» хочет купить лучшего бомбардира бундеслиги Йовича

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Лука Йович может продолжить карьеру в «Баварии».

По информации Bild, в трансфере 20-летнего серба заинтересован тренер мюнхенской команды Нико Ковач. Хорват уже дал знать руководству «Баварии», что был бы не против покупки Йовича. Трансфер состоится не раньше лета 2019 года.

Йович находится в «Айнтрахте» на правах аренды из «Бенфики». Немецкий клуб готов выкупить игрока за 8 миллионов евро, у них есть опция в соглашении с лиссабонцами.

В 9 матчах текущего сезона бундеслиги Йович забил 9 голов и лидирует в гонке бомбардиров. Его подробную статистику можно изучить здесь.

Лучший бомбардир бундеслиги – 20-летний серб. Он за один вечер забил пять