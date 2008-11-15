Депутат Нилов попросил проверить превью к матчу Германия – Россия из-за сравнения с Ледовым побоищем

Депутат Госдумы и заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов попросил проверить превью к матчу Германия – Россия на «Первом канале».

В нем игру сравнивают с Ледовым побоищем и используют кадры из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», повествующего о победе новгородского князя в битве с рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере в 1242 году.

«Представляется, что анонс футбольного матча между сборной России и сборной Германии, который состоится 15 ноября, появившийся на сайте Первого канала, может восприниматься не совсем однозначно.

Так, матч между сборными двух стран – это, прежде всего, спортивное, товарищеское мероприятие, и проведение аналогии с историческими событиями серьезно искажает спортивные цели и ценности, создает предпосылки для конфликтной ситуации вокруг матча», – говорится в депутатском запросе Нилова на имя заместителя председателя правительства РФ Константина Чуйченко.

По мнению депутата, важнейшее по исторической значимости событие и великое произведение отечественного кинематографа «не могут произвольно использоваться сугубо в рекламных целях».

Нилов отметил, что сейчас одним из приоритетных направлений национальной политики является сохранение памяти «о великих подвигах наших предков, а также воспитание подрастающего поколения в духе уважительного отношения к гражданам всех стран независимо от их конфессиональной или национальной принадлежности».

«Исходя из вышеизложенного, прошу вас проверить указанный видеоматериал на предмет нарушений как норм законодательства, предусматривающих запрет разжигания межнациональной розни, так и нарушения норм общественной безопасности, морально-этических норм», – приводит текст запроса «Р-Спорт».