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    Андрей Талалаев: «Пусть критики натурализации посмотрят, как сборная сыграет с Германией без Фернандеса»

    Теги Андрей Талалаев Сборная России по футболу товарищеские матчи (сборные) Марио Фернандес натурализация Футбол

    Главный тренер «Пюника» Андрей Талалаев в преддверии товарищеского матча Германия – Россия высказался по поводу натурализации игроков.

    «Фернандес – системообразующий игрок в сборной. Матч с Германией тем и будет интересен, чтобы посмотреть, какой вариант у нас еще есть. У нас сейчас нет двух лидеров. Нет Дзюбы, через которого мы выходили в атаку, и Фернандеса, который был нашей вариативностью.

    Пусть те, кто критикует возможность натурализации игроков, посмотрят, как мы будем это делать без него», — сказал Талалаев.

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