Андрей Талалаев: «Пусть критики натурализации посмотрят, как сборная сыграет с Германией без Фернандеса»

Главный тренер «Пюника» в преддверии товарищеского матча Германия – Россия высказался по поводу натурализации игроков.

«Фернандес – системообразующий игрок в сборной. Матч с Германией тем и будет интересен, чтобы посмотреть, какой вариант у нас еще есть. У нас сейчас нет двух лидеров. Нет Дзюбы, через которого мы выходили в атаку, и Фернандеса, который был нашей вариативностью.

Пусть те, кто критикует возможность натурализации игроков, посмотрят, как мы будем это делать без него», — сказал Талалаев.