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    Станислав Черчесов: «Если бы усы помогали на чемпионате мира, я бы их больше отрастил»

    Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу ЧМ-2018 Чемпионат.com Футбол

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о роли своих усов в успехе команды на ЧМ-2018.

    «Если бы усы помогали на чемпионате мира, я бы их больше отрастил, лишь бы стать чемпионами. Так как усы не помогают, пришлось делать другое.

    Мы сыграли эмоциональный чемпионат мира, это нас радует. Потому что чемпионат мира без команды-хозяйки, которая дает результат, надежду, эмоции, был бы скучным.

    Понятно, что нас стали больше узнавать, больше спрашивать, больше с нами делать фотографий. Но мы для этого и играли, чтобы чуть-чуть приподнять наш российский футбол», — сказал Черчесов.

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