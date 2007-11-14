Станислав Черчесов: «Если бы усы помогали на чемпионате мира, я бы их больше отрастил»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о роли своих усов в успехе команды на .

«Если бы усы помогали на чемпионате мира, я бы их больше отрастил, лишь бы стать чемпионами. Так как усы не помогают, пришлось делать другое.

Мы сыграли эмоциональный чемпионат мира, это нас радует. Потому что чемпионат мира без команды-хозяйки, которая дает результат, надежду, эмоции, был бы скучным.

Понятно, что нас стали больше узнавать, больше спрашивать, больше с нами делать фотографий. Но мы для этого и играли, чтобы чуть-чуть приподнять наш российский футбол», — сказал Черчесов.