«Спартак» оштрафован на 150 тысяч рублей за оскорбительные баннеры в адрес Федуна

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафе, который получил «Спартак» по итогам матча 14-го тура РПЛ против «Уфы» (0:2).

Фанаты московской команды вывесили на трибуне баннер с обращением к владельцу клуба Леониду Федуну. «Как отдохнул, гондон?» — было написано на баннере.

«По матчу «Уфа» – «Спартак». Болельщики «Спартака» использовали пиротехнические средства и демонстрировали три несогласованных баннера оскорбительного и нецензурного содержания.

За пиротехнику «Спартак» оштрафован на 40 тыс. рублей, за баннеры – на 150 тыс. рублей», – сказал Григорьянц.