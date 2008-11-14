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    «Спартак» оштрафован на 150 тысяч рублей за оскорбительные баннеры в адрес Федуна

    Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия происшествия болельщики КДК РФС Уфа Артур Григорьянц Чемпионат.com Футбол

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафе, который получил «Спартак» по итогам матча 14-го тура РПЛ против «Уфы» (0:2).

    Фанаты московской команды вывесили на трибуне баннер с обращением к владельцу клуба Леониду Федуну. «Как отдохнул, гондон?» — было написано на баннере.

    «По матчу «Уфа» – «Спартак». Болельщики «Спартака» использовали пиротехнические средства и демонстрировали три несогласованных баннера оскорбительного и нецензурного содержания.

    За пиротехнику «Спартак» оштрафован на 40 тыс. рублей, за баннеры – на 150 тыс. рублей», – сказал Григорьянц.

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