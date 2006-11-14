Практически все тренеры РПЛ выступили за введение VAR со следующего сезона

Директор по развитию Александр Шикунов рассказал о заседании тренеров клубов и руководства РПЛ по поводу введения видеоповторов со следующего сезона.

«Вопрос по VAR был поднят, чтобы услышать мнение тренеров, для этого их собрали.

Практически все тренеры за введение, а как это все будет происходить, это второй вопрос, этим заниматься будет .

Нам предоставили схему, как она будет устанавливаться, кто ее будет оплачивать. Наш стадион для этого готов, теперь ее надо только купить и установить, но это уже не наши вопросы, а РФС», – рассказал Шикунов.

РПЛ хочет внедрить видеоповторы со следующего сезона