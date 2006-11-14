Практически все тренеры РПЛ выступили за введение VAR со следующего сезона

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал о заседании тренеров клубов и руководства РПЛ по поводу введения видеоповторов со следующего сезона.
«Вопрос по VAR был поднят, чтобы услышать мнение тренеров, для этого их собрали.
Практически все тренеры за введение, а как это все будет происходить, это второй вопрос, этим заниматься будет РФС.
Нам предоставили схему, как она будет устанавливаться, кто ее будет оплачивать. Наш стадион для этого готов, теперь ее надо только купить и установить, но это уже не наши вопросы, а РФС», – рассказал Шикунов.