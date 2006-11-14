Рауль Рианчо: «Злость фанатов сработала против Глушакова. Он носился по полю, как курица без головы»

Рауль Рианчо, исполнявший обязанности главного тренера , поделился мнением об игре полузащитника команды .

– Каким бы лидером ни был Глушаков, трибуны именно его назначили главным врагом Карреры. Вы понимали, какой будет реакция на возвращение Дениса?

– Все понимал. И думал не о себе, не о рисках, даже не о Денисе. Я думал о «Спартаке». Глушаков – высокооплачиваемый футболист, капитан команды. Почему он должен работать в дубле? За что ему платят? Несмотря на весь ужас, что раздавался с трибун, я вернул Дениса в тренировочный процесс, и новый тренер может рассчитывать на этого игрока. И уже дальше решать, как с ним поступить.

– Давайте говорить прямо: Глушаков в плохой форме. Зачем он сейчас «Спартаку»?

– Не лучший момент для Дениса, верно. Проигрывает единоборства, не может найти себя на поле. Я все это вижу, и мы общались на эту тему. Но у Глушакова есть оправдание. Все это время, с середины сентября, он работал, чтобы доказать всем, как они были неправы, что списали его со счетов.

Когда он вышел на поле, и десятки тысяч человек засвистели, желание доказать стало еще сильнее. И эта злость сработала против него. Он носился по полю, как… курица без головы. Туда-сюда! Лишь бы доказать, что он в порядке.

Черт возьми, надо думать на поле! Ты же не курица, ты хороший полузащитник, важный игрок для «Спартака». Но как тут думать, когда такое кричат? Все влияет. И проблемы в личной жизни – тоже. Футбол отражает состояние души. Если все хорошо в семье, человек счастлив и на поле. И наоборот.

– Массовые оскорбления в адрес Глушакова – самое дикое, что встречали в футболе?

– Никогда раньше такого не видел и не слышал. Это очень печально. Нельзя убивать человека просто так. Нельзя быть судьями. Я уже говорил об этом – в семьях тоже случаются разводы, никогда не бывает на сто процентов правых и виноватых. Но Глушакова назначили единственным виновником, — сказал Рианчо.