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    Конте требовал у «Реала» защищенный контракт, более 10 млн евро в год и 5 ассистентов

    Теги Сантьяго Солари Реал Мадрид Ла Лига Антонио Конте Флорентино Перес Футбол

    Стали известны подробности сорвавшихся переговоров между «Реалом» и бывшим главным тренером «Челси» Антонио Конте. 

    Итальянский специалист был приоритетным кандидатом для мадридцев после увольнения Хулена Лопетеги, но выдвинул ряд условий, которые не понравились президенту «Реала» Флорентино Пересу

    Конте хотел зарплату более 10 миллионов евро в год, длительный защищенный контракт, тренерский штаб из пяти человек, а также гарантии незамедлительного усиления команды на трансферном рынке.

    В итоге «Реал» отказался от услуг Конте и назначил исполняющим обязанности главного тренера Сантьяго Солари, которого в ближайшее время должны утвердить в должности после четырех побед подряд.

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