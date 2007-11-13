Конте требовал у «Реала» защищенный контракт, более 10 млн евро в год и 5 ассистентов

Стали известны подробности сорвавшихся переговоров между и бывшим главным тренером «Челси» Антонио Конте.

Итальянский специалист был приоритетным кандидатом для мадридцев после увольнения Хулена Лопетеги, но выдвинул ряд условий, которые не понравились президенту «Реала» .

Конте хотел зарплату более 10 миллионов евро в год, длительный защищенный контракт, тренерский штаб из пяти человек, а также гарантии незамедлительного усиления команды на трансферном рынке.

В итоге «Реал» отказался от услуг Конте и назначил исполняющим обязанности главного тренера , которого в ближайшее время должны утвердить в должности после четырех побед подряд.