Football Leaks: «Монако» нарушал правила при переходе молодых игроков, как и «ПСЖ»

подписывал молодых футболистов в обход существующих правил, сообщает L’Equipe со ссылкой на материалы .

В частности, одному 12-летнему игроку полагалась выплата в размере 15 000 евро за то, что он подпишет контракт с монегасками в возрасте 15 лет.

Также футболисту должны были компенсировать расходы на обучение в школе и аренду жилья. Неизвестно, были ли выплачены все эти бонусы, но в официальных документах по переходу игрока данные пункты отсутствовали.

Также сообщается, что «Монако» использовал схему с фиктивным трудоустройством родственников футболистов в клуб, чтобы обойти запрет на покупку юных футболистов.

«ПСЖ» могут запретить трансферы. Клуб в 2015 году незаконно подписал 12-летнего игрока «Барселоны»