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    Football Leaks: «Монако» нарушал правила при переходе молодых игроков, как и «ПСЖ»

    Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция возможные трансферы трансферы ФИФА происшествия детский футбол Football Leaks Футбол

    «Монако» подписывал молодых футболистов в обход существующих правил, сообщает L’Equipe со ссылкой на материалы Football Leaks.

    В частности, одному 12-летнему игроку полагалась выплата в размере 15 000 евро за то, что он подпишет контракт с монегасками в возрасте 15 лет.

    Также футболисту должны были компенсировать расходы на обучение в школе и аренду жилья. Неизвестно, были ли выплачены все эти бонусы, но в официальных документах по переходу игрока данные пункты отсутствовали.

    Также сообщается, что «Монако» использовал схему с фиктивным трудоустройством родственников футболистов в клуб, чтобы обойти запрет на покупку юных футболистов.

    «ПСЖ» могут запретить трансферы. Клуб в 2015 году незаконно подписал 12-летнего игрока «Барселоны»

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