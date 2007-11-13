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    Аллегри в 4-й раз признан тренером года в Италии. Это рекорд

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признан лучшим тренером года в серии A.

    В борьбе за награду Аллегри обошел бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри и главного тренера «Лацио» Симоне Индзаги.

    Аллегри установил рекорд, в четвертый раз получив эту награду. По три раза лучшими тренерами года становились Марчелло Липпи, Фабио Капелло и Антонио Конте.

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