Аллегри в 4-й раз признан тренером года в Италии. Это рекорд

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признан лучшим тренером года в серии A.
В борьбе за награду Аллегри обошел бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри и главного тренера «Лацио» Симоне Индзаги.
Аллегри установил рекорд, в четвертый раз получив эту награду. По три раза лучшими тренерами года становились Марчелло Липпи, Фабио Капелло и Антонио Конте.
Essere l’allenatore con più Panchine d’Oro non è un obiettivo individuale, ma il riconoscimento da parte dei colleghi a un lavoro di gruppo che comprende club, staff e giocatori. Un sincero ringraziamento a tutti! #aiac #PanchinaDOro pic.twitter.com/5TkmNmJL36— Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 12 ноября 2018 г.