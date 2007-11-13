Аллегри в 4-й раз признан тренером года в Италии. Это рекорд

Главный тренер Массимилиано Аллегри признан лучшим тренером года в серии A.

В борьбе за награду Аллегри обошел бывшего главного тренера Маурицио Сарри и главного тренера «Лацио» Симоне Индзаги.

Аллегри установил рекорд, в четвертый раз получив эту награду. По три раза лучшими тренерами года становились Марчелло Липпи, Фабио Капелло и .