Итоги выходных: лучший тренер Реала за 116 лет, Рамос – король паненок и команда, которая наконец набрала 0 очков. Подкаст «Что я пропустил?»

Главный по соцсетям на Sports.ru Федор Маслов и шеф-редактор сайта Влад Воронин рассказывают обо всем, что вы пропустили на этих выходных.
Темы нового выпуска:
00:48 – У «Кьево» наконец-то стало 0 очков в серии А
02:38 – Магические перемещения «Штутгарта» и «Дюссельдорфа» в Германии
03:34 – Главный момент тура в Германии: Пабло Алькасер – лучший!
04:52 – Солари – лучший тренер в истории «Реала»
07:20 – Что Паненка думает о паненках Серхио Рамоса
08:38 – Диего Годин – главный герой выходных!
10:01 – Новые достижения «Барселоны» (они не очень)
10:19 – Тренер «Бетиса» – гений. Это точно
11:26 – Насколько сильно фанаты «Милана» ненавидят Бонуччи
13:23 – Хитрые евреи из Буэнос-Айреса поехали смотреть финал Кубка Либертадорес в Барселону, но…
14:47 – Теннисный эксперт – о молодежном итоговом турнире с оригинальными правилами
17:30 – Лучший комментарий выходных на Sports.ru
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