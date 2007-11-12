Итоги выходных: лучший тренер Реала за 116 лет, Рамос – король паненок и команда, которая наконец набрала 0 очков. Подкаст «Что я пропустил?»

Главный по соцсетям на Sports.ru Федор Маслов и шеф-редактор сайта Влад Воронин рассказывают обо всем, что вы пропустили на этих выходных.

Темы нового выпуска:



00:48 – У «Кьево» наконец-то стало 0 очков в серии А

02:38 – Магические перемещения «Штутгарта» и «Дюссельдорфа» в Германии

03:34 – Главный момент тура в Германии: Пабло Алькасер – лучший!

04:52 – Солари – лучший тренер в истории «Реала»

07:20 – Что Паненка думает о паненках Серхио Рамоса

08:38 – Диего Годин – главный герой выходных!

10:01 – Новые достижения «Барселоны» (они не очень)

10:19 – Тренер «Бетиса» – гений. Это точно

11:26 – Насколько сильно фанаты «Милана» ненавидят Бонуччи

13:23 – Хитрые евреи из Буэнос-Айреса поехали смотреть финал Кубка Либертадорес в Барселону, но…

14:47 – Теннисный эксперт – о молодежном итоговом турнире с оригинальными правилами

17:30 – Лучший комментарий выходных на Sports.ru

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