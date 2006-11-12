Массимилиано Аллегри: «Поражение от «МЮ» потрясло «Ювентус», но благодаря ему мы вернулись на правильный путь»

Главный тренер Массимилиано Аллегри поделился мнением о победе над (2:0).

«Мы вернулись на правильный путь после поражения от , которое нас потрясло. Мы здорово атаковали в этой игре. Это был единственный способ избежать того, что произошло в последние пять минут с «МЮ».

Мы брали на себя определенный риск, и Войчех Шченсны, к счастью, был готов делать сэйвы. Мы показываем хорошую игру и берем очки. Это был важный уик-энд, потому что проиграл «Аталанте» в Бергамо, а мы сохранили отрыв от , который проводит выдающийся сезон.

Бонуччи не играл против ? Ему был нужен отдых. И это просто случилось в матче с «Миланом». Даже на скамейке его оскорбляли фанаты, так что так даже лучше.

Поражение от «МЮ» оказало нам хорошую услугу: мы победили и провели сухой матч. Во втором тайме мы немного снизили темп игры. Нам было необходимо побольше бить с дистанции, потому что это оказывало давление на соперника. Если бы мы шли с мячом до ворот и все усложняли, то рисковали нарваться на контратаку.

Все, кто говорил со мной после игрой с «Манчестером», сказали, что мы играли здорово. Но это не идет в счет, если проигрываешь. Мы по-прежнему иногда не делаем вещи, которые кажутся очень простыми. Но это в то же время делает нас менее предсказуемыми для соперника», – сказал Аллегри.