Массимилиано Аллегри: «Поражение от «МЮ» потрясло «Ювентус», но благодаря ему мы вернулись на правильный путь»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о победе над «Миланом» (2:0).
«Мы вернулись на правильный путь после поражения от «Манчестер Юнайтед», которое нас потрясло. Мы здорово атаковали в этой игре. Это был единственный способ избежать того, что произошло в последние пять минут с «МЮ».
Мы брали на себя определенный риск, и Войчех Шченсны, к счастью, был готов делать сэйвы. Мы показываем хорошую игру и берем очки. Это был важный уик-энд, потому что «Интер» проиграл «Аталанте» в Бергамо, а мы сохранили отрыв от «Наполи», который проводит выдающийся сезон.
Бонуччи не играл против «Милана»? Ему был нужен отдых. И это просто случилось в матче с «Миланом». Даже на скамейке его оскорбляли фанаты, так что так даже лучше.
Поражение от «МЮ» оказало нам хорошую услугу: мы победили и провели сухой матч. Во втором тайме мы немного снизили темп игры. Нам было необходимо побольше бить с дистанции, потому что это оказывало давление на соперника. Если бы мы шли с мячом до ворот и все усложняли, то рисковали нарваться на контратаку.
Все, кто говорил со мной после игрой с «Манчестером», сказали, что мы играли здорово. Но это не идет в счет, если проигрываешь. Мы по-прежнему иногда не делаем вещи, которые кажутся очень простыми. Но это в то же время делает нас менее предсказуемыми для соперника», – сказал Аллегри.