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    Неймар отреагировал на данные Football Leaks: «Кучка дезинформированных идиотов»

    Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар Football Leaks Футбол

    Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар прокомментировал информацию о том, что французский клуб платит ему 375 тысяч евро в месяц за приветствие фанатов, имидж и интервью.

    Телеканал France 2 со ссылкой на Football Leaks сообщил, что парижане платят игрокам за то, чтобы они приветствовали и благодарили болельщиков до и после матчей.

    Кроме того, игроки должны вовремя приходить на тренировки, давать интервью и не портить имидж клуба.

    «Я не знаю, что хуже: источник или те, кто реагирует на это. Кучка дезинформированных идиотов.

    Я устал от злонамеренной прессы. Спасибо Богу за каждый литр терпения, который он мне дал», – отреагировал бразилец.

    «ПСЖ» платит Неймару 4,5 млн евро за примерное поведение. Football Leaks добрался и до него

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