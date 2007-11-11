Неймар отреагировал на данные Football Leaks: «Кучка дезинформированных идиотов»

Нападающий и сборной Бразилии Неймар прокомментировал информацию о том, что французский клуб платит ему 375 тысяч евро в месяц за приветствие фанатов, имидж и интервью.

Телеканал France 2 со ссылкой на сообщил, что парижане платят игрокам за то, чтобы они приветствовали и благодарили болельщиков до и после матчей.

Кроме того, игроки должны вовремя приходить на тренировки, давать интервью и не портить имидж клуба.

«Я не знаю, что хуже: источник или те, кто реагирует на это. Кучка дезинформированных идиотов.

Я устал от злонамеренной прессы. Спасибо Богу за каждый литр терпения, который он мне дал», – отреагировал бразилец.

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