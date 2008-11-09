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    Владимир Габулов может стать министром спорта Северной Осетии

    Теги Владимир Габулов Хасан Бароев политика ТАСС Футбол

    Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов может занять пост министра спорта Северной Осетии.

    «Габулов сейчас рассматривается в качестве министра по делам молодежи, физической культуры и спорта.

    Конкретика по этому вопросу появится позже», – сказал ТАСС информированный источник в администрации республики.

    Сейчас исполняющим обязанности министра является Олимпийский чемпион по вольной борьбе Хасан Бароев.

    Габулов – уроженец Северной Осетии. Он двукратный чемпионом России, обладатель Кубка и Суперкубка страны, Кубка УЕФА в составе ЦСКА.

    Также Габулов выступал за «Динамо», «Анжи», «Аланию», «Кубань», «Амкар» и тульский «Арсенал».

    Последним клубом 35-летнего вратаря был «Брюгге», с которым он расторг контракт 14 сентября.

    В сборной России Габулов дебютировал в августе 2007 года и провел за команду 10 матчей, шесть – на ноль. Он выиграл бронзу Евро-2008 и дошел до четвертьфинала ЧМ-2018.

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