Владимир Габулов может стать министром спорта Северной Осетии

Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов может занять пост министра спорта Северной Осетии.

«Габулов сейчас рассматривается в качестве министра по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Конкретика по этому вопросу появится позже», – сказал ТАСС информированный источник в администрации республики.

Сейчас исполняющим обязанности министра является Олимпийский чемпион по вольной борьбе .

Габулов – уроженец Северной Осетии. Он двукратный чемпионом России, обладатель Кубка и Суперкубка страны, Кубка УЕФА в составе ЦСКА.

Также Габулов выступал за «Динамо», «Анжи», «Аланию», «Кубань», «Амкар» и тульский «Арсенал».

Последним клубом 35-летнего вратаря был «Брюгге», с которым он расторг контракт 14 сентября.

В сборной России Габулов дебютировал в августе 2007 года и провел за команду 10 матчей, шесть – на ноль. Он выиграл бронзу Евро-2008 и дошел до четвертьфинала ЧМ-2018.