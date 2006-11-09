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    Андер Эррера: «Манчестер Сити» – фаворит дерби. Они в невероятной форме»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Луи ван Гал Манчестер Сити премьер-лига Англия Андер Эррера Футбол

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити» в 12-м туре премьер-лиги.

    - Последняя победа «МЮ» отсрочила чемпионство «Ман Сити».

    – Не люблю сравнивать разные ситуации. Сейчас новая игра, другая ситуация. Надеюсь, мы сможем победить.

    Это правда, что они фавориты, потому что они в невероятной форме, но мы «Манчестер Юнайтед», так что никогда не знаешь, что может произойти.

    - «МЮ» сильно критикуют после слабого старта сезона.

    – Когда играешь за «Манчестер Юнайтед», самый большой клуб Великобритании и один из самых больших в мире, к этому нужно привыкнуть.

    Я здесь уже пять лет. При ван Гале о нас писали в газетах каждый день. Когда пришел Моуринью, была та же история, и он выиграл трофеи. Так что к этому нужно просто привыкнуть.

    Игрокам «МЮ» нужно иметь сильный характер, чтобы справляться с этим. Газеты не пишут так много о поражениях наших соперников, как о наших проигрышах, – сказал Эррера.

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