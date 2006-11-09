Андер Эррера: «Манчестер Сити» – фаворит дерби. Они в невероятной форме»

Полузащитник Андер Эррера поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити» в 12-м туре премьер-лиги.

- Последняя победа «МЮ» отсрочила чемпионство .

– Не люблю сравнивать разные ситуации. Сейчас новая игра, другая ситуация. Надеюсь, мы сможем победить.

Это правда, что они фавориты, потому что они в невероятной форме, но мы , так что никогда не знаешь, что может произойти.

- «МЮ» сильно критикуют после слабого старта сезона.

– Когда играешь за , самый большой клуб Великобритании и один из самых больших в мире, к этому нужно привыкнуть.

Я здесь уже пять лет. При ван Гале о нас писали в газетах каждый день. Когда пришел Моуринью, была та же история, и он выиграл трофеи. Так что к этому нужно просто привыкнуть.

Игрокам «МЮ» нужно иметь сильный характер, чтобы справляться с этим. Газеты не пишут так много о поражениях наших соперников, как о наших проигрышах, – сказал Эррера.