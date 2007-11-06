ЦСКА выпустил видео к матчу с «Ромой» в стиле игры «Ну, погоди!»

ЦСКА опубликовал ролик к матчу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы».
На видео представлена пародия на советскую электронную игру «Ну, погоди!».
Сначала волк в домашней форме римлян ловит все мячи, посланные игроками ЦСКА. В следующем раунде игры, где волк играет в гостевом комплекте, ему не удается поймать мячи.
В конце видео появляется надпись «Ну, «Рома», ну, погоди!».
Матч ЦСКА – «Рома» пройдет завтра в «Лужниках».
🐴 vs 🐺— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 6 ноября 2018 г.
Игра продолжается! 😉
🎫 #ЦСКАРома:https://t.co/oit4XsryRp pic.twitter.com/l53NmdxE5x