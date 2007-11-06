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    ЦСКА выпустил видео к матчу с «Ромой» в стиле игры «Ну, погоди!»

    Теги ЦСКА Рома премьер-лига Россия Лига чемпионов видео Футбол

    ЦСКА опубликовал ролик к матчу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы». 

    На видео представлена пародия на советскую электронную игру «Ну, погоди!».

    Сначала волк в домашней форме римлян ловит все мячи, посланные игроками ЦСКА. В следующем раунде игры, где волк играет в гостевом комплекте, ему не удается поймать мячи.

    В конце видео появляется надпись «Ну, «Рома», ну, погоди!».

    Матч ЦСКА – «Рома» пройдет завтра в «Лужниках».

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