ЦСКА выпустил видео к матчу с «Ромой» в стиле игры «Ну, погоди!»

ЦСКА опубликовал ролик к матчу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы».

На видео представлена пародия на советскую электронную игру «Ну, погоди!».

Сначала волк в домашней форме римлян ловит все мячи, посланные игроками ЦСКА. В следующем раунде игры, где волк играет в гостевом комплекте, ему не удается поймать мячи.

В конце видео появляется надпись «Ну, «Рома», ну, погоди!».

Матч ЦСКА – «Рома» пройдет завтра в «Лужниках».