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    Глава УЕФА о Суперлиге: «Это будет скучно и повредит футболу во всем мире»

    Теги УЕФА Football Leaks Александер Чеферин Футбол

    Президент УЕФА Александр Чеферин выступил против Суперлиги.

    Ранее появилась информация, что несколько ведущих европейских клубов Европы тайно обсуждают проект по выходу из УЕФА в 2021 году и созданию нового турнира.

    «Это повредит футболу во всем мире. Это будет скучно.

    Смотреть матч «Ювентус» – «Бавария» каждую неделю будет куда скучнее, чем, например, посмотреть «Ювентус» – «Торино».

    У меня нет сомнений, я буду сражаться против такой Суперлиги и делать все, что в моих силах.

    Если мы говорим о такой закрытой системе, то можно забыть о сплоченности и развитии футбола. В конечном итоге, клубы окажутся в проигрыше», – сказал Чеферин. 

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