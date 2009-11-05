Глава УЕФА о Суперлиге: «Это будет скучно и повредит футболу во всем мире»

Президент УЕФА Александр Чеферин выступил против Суперлиги.

Ранее появилась информация, что несколько ведущих европейских клубов Европы тайно обсуждают проект по выходу из УЕФА в 2021 году и созданию нового турнира.

«Это повредит футболу во всем мире. Это будет скучно.

Смотреть матч – «Бавария» каждую неделю будет куда скучнее, чем, например, посмотреть «Ювентус» – .

У меня нет сомнений, я буду сражаться против такой Суперлиги и делать все, что в моих силах.

Если мы говорим о такой закрытой системе, то можно забыть о сплоченности и развитии футбола. В конечном итоге, клубы окажутся в проигрыше», – сказал Чеферин.

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