Семин о шансах «Локомотива» в ЛЧ: «И с семью очками команды выходили из группы. Я оптимист»

Главный тренер Юрий Семин поделился мнением о выступлении клуба в Лиге чемпионов.

Команда с 0 очков занимает последнее место в группе D.

– Мы выступаем не совсем удачно. И я бы не сказал, что это по игре. Есть ряд факторов, которые можно считать как объективными, так и субъективными. Частично я их уже назвал. Пять футболистов основного состава из-за травм или дисквалификации не участвовали в первых трех матчах. Эти обстоятельства играют негативную роль. В Лиге чемпионов мы пока не можем рассчитывать на свой привычный, мобильный состав.

– Где черпаете вдохновение и амбиции в Лиге чемпионов?

– Это особенный турнир, туда попадают только лучшие из лучших. Мне после долгого перерыва очень хотелось сыграть там, добиться того, чтобы «Локомотив» снова стал значимой командой в Европе. Пока все матчи протекают очень сложно. Но впереди еще три тура, надеемся показать себя.

– Каковы шансы «Локомотива» на выход в плей-офф?

– Сдаваться никогда не надо, я оптимист. Случалось, и с семью очками команды выходили из группы. Нам реально их набрать. Надо улучшить игру, исключить элементарные ошибки, за которые нас наказывали. Так, мы уступили на последних минутах. С «Порту» тоже должны были брать очки, – сказал Семин.