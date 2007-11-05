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    Станислав Черчесов: «Никто из руководителей «Спартака» со мной ни разу не связывался»

    Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу возможные трансферы РФС Спорт-Экспресс Футбол

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на слухи о возможном приглашении в московский «Спартак».

    «Если говорить только по делу, то ситуация здесь следующая. Первое: со мной никто из руководителей «Спартака» ни разу не связывался.

    Второе: мои непосредственные руководители со мной на эту тему не разговаривали. Значит, либо с ними никто не связывался, либо связывался, но получил отказ.

    И третье, самое главное: в «Спартак» надо приходить, чтобы делать команду, которая будет выигрывать еврокубки. Все, баста, только с этой мыслью», – сказал Черчесов.

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