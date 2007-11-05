Станислав Черчесов: «Никто из руководителей «Спартака» со мной ни разу не связывался»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на слухи о возможном приглашении в московский .

«Если говорить только по делу, то ситуация здесь следующая. Первое: со мной никто из руководителей ни разу не связывался.

Второе: мои непосредственные руководители со мной на эту тему не разговаривали. Значит, либо с ними никто не связывался, либо связывался, но получил отказ.

И третье, самое главное: в «Спартак» надо приходить, чтобы делать команду, которая будет выигрывать еврокубки. Все, баста, только с этой мыслью», – сказал Черчесов.