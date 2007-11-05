Промес был недоволен тем, что Глушакова выбрали капитаном «Спартака»

Бывший полузащитник Куинси Промес был недоволен выбором Дениса Глушакова капитаном команды.

Выборы прошли на сборе московской команды в Австрии. По словам исполняющего обязанности главного тренера красно-белых , Глушаков получил 17 голосов. За 31-летнего хавбека голосовали в том числе и молодые игроки клуба.

Промес выразил свое недовольство команде и тренеру. Сообщается, что голландец после этого впервые заявил о своем желании уйти из «Спартака».

В конце лета «Спартак» продал Промеса в «Севилью» примерно за 21 миллион евро.

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