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    Промес был недоволен тем, что Глушакова выбрали капитаном «Спартака»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Севилья Ла Лига Денис Глушаков Рауль Рианчо Куинси Промес Футбол

    Бывший полузащитник «Спартака» Куинси Промес был недоволен выбором Дениса Глушакова капитаном команды.

    Выборы прошли на сборе московской команды в Австрии. По словам исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Рауля Рианчо, Глушаков получил 17 голосов. За 31-летнего хавбека голосовали в том числе и молодые игроки клуба.

    Промес выразил свое недовольство команде и тренеру. Сообщается, что голландец после этого впервые заявил о своем желании уйти из «Спартака».

    В конце лета «Спартак» продал Промеса в «Севилью» примерно за 21 миллион евро.

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