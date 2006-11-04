Сергей Семак: «Паредес будет наказан, надо справляться с эмоциями. Он поставил команду в сложную ситуацию»

Главный тренер Сергей Семак прокомментировал победу над «Ахматом» (1:0) в 13-м туре чемпионата России, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Начало было нормальным. Дальше качество игры разладилось, где-то успокоились. До удаления нормально играли. Дальше коррективы плюс скользкий счет. Были шансы для второго гола.

Не могу сказать, что был выдающийся матч, но создали достаточно моментов, не дали создать много сопернику. Рабочий результат. Не могу сказать, хорошая или плохая игра, учитывая календарь. Нормальная. Хотелось бы забивать больше и спокойнее заканчивать такие матчи.

– Почему пенальти бил Маркизио, а не Дзюба?

– Мы знаем, что Маркизио хорошо исполняет пенальти. Сегодня он бил первым, а Артем был его заместителем. Это было решено до игры. Наказание для Паредеса последует. Надо справляться с эмоциями, учиться их контролировать. Он поставил в сложную ситуацию команду, – сказал Семак.