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    Гендиректор «Крыльев» о возможном приглашении Глушакова: «Почему нет? У него есть хорошие человеческие и лидерские качества»

    Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Виталий Шашков Денис Глушаков Спорт-Экспресс Футбол

    Генеральный директор «Крыльев Советов»  Виталий Шашков поделился мнением о хавбеке «Спартака» Денисе Глушакове. 

    – Если Денис уйдет из «Спартака», готовы взять его к себе? 

    – Почему нет? Футболист хороший, квалифицированный. У него есть хорошие и человеческие, и лидерские качества. И все для того, чтобы здорово играть в футбол.

    – Не отталкивает, что у него возникают проблемы с тренерами, болельщиками?

    – Тренер для того и есть, чтобы находить компромисс. Все люди разные. Лидер сам по себе не может быть легким, удобным и комфортным. Поэтому надо находить общий язык с каждым, – сказал Шашков. 

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