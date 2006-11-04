Гендиректор «Крыльев» о возможном приглашении Глушакова: «Почему нет? У него есть хорошие человеческие и лидерские качества»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков поделился мнением о хавбеке Денисе Глушакове.

– Если Денис уйдет из «Спартака», готовы взять его к себе?

– Почему нет? Футболист хороший, квалифицированный. У него есть хорошие и человеческие, и лидерские качества. И все для того, чтобы здорово играть в футбол.

– Не отталкивает, что у него возникают проблемы с тренерами, болельщиками?

– Тренер для того и есть, чтобы находить компромисс. Все люди разные. Лидер сам по себе не может быть легким, удобным и комфортным. Поэтому надо находить общий язык с каждым, – сказал Шашков.