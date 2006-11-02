Жозе Моуринью: «Не думаю, что есть смысл говорить о чемпионстве, если ты вне топ-4»

Главный тренер Жозе Моуринью в преддверии матча с «Борнмутом» отозвался о перспективах команды.

«Не думаю, что есть смысл говорить о чемпионстве, если ты вне топ-4. Когда ты в первой четверке, ты можешь оглядеться, оценить разницу в очках, календарь, предстоящие матчи, травмы, дисквалификации, форму – и тогда ощутишь это.

Но сейчас мы вне топ-4. Поэтому самое важное для нас сейчас – набирать очки и стараться оказаться в декабре в лучшей ситуации, чем мы сейчас находимся. Думаю, мы будем выше в таблице.

Я всегда говорю, что по итогам сезона 19 матчей ты проводишь дома, 19 – на выезде, и как и когда ты их проводишь – не имеет значения. Но реальность такова, что календарь и порядок матчей иногда имеет влияние.

У нас был двойной выезд – «Бернли» и «Уотфорд», нас ждет еще один – «Борнмут» и «Ман Сити». Перед игрой с «Сити» нас ждет выездной матч с «Ювентусом», перед игрой с – выезд к «Валенсии».

В этот отрезок сезона мы встречаемся, возможно, с тремя главными фаворитами сезона – «Ливерпулем», , , календарь не очень лоялен к нам. Но я думаю, что к концу декабря, когда закончится первый круг АПЛ, мы будем выше в таблице, чем сейчас», – сказал Моуринью.