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    Жозе Моуринью: «Не думаю, что есть смысл говорить о чемпионстве, если ты вне топ-4»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Борнмут Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии матча с «Борнмутом» отозвался о перспективах команды.

    «Не думаю, что есть смысл говорить о чемпионстве, если ты вне топ-4. Когда ты в первой четверке, ты можешь оглядеться, оценить разницу в очках, календарь, предстоящие матчи, травмы, дисквалификации, форму – и тогда ощутишь это.

    Но сейчас мы вне топ-4. Поэтому самое важное для нас сейчас – набирать очки и стараться оказаться в декабре в лучшей ситуации, чем мы сейчас находимся. Думаю, мы будем выше в таблице.

    Я всегда говорю, что по итогам сезона 19 матчей ты проводишь дома, 19 – на выезде, и как и когда ты их проводишь – не имеет значения. Но реальность такова, что календарь и порядок матчей иногда имеет влияние.

    У нас был двойной выезд – «Бернли» и «Уотфорд», нас ждет еще один – «Борнмут» и «Ман Сити». Перед игрой с «Сити» нас ждет выездной матч с «Ювентусом», перед игрой с «Ливерпулем» – выезд к «Валенсии».

    В этот отрезок сезона мы встречаемся, возможно, с тремя главными фаворитами сезона – «Ливерпулем», «Челси», «Ман Сити», календарь не очень лоялен к нам. Но я думаю, что к концу декабря, когда закончится первый круг АПЛ, мы будем выше в таблице, чем сейчас», – сказал Моуринью.

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