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    Хавьер Тебас: «Европейская суперлига – это проект, придуманный в баре в пять утра»

    Теги Бавария Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов Хавьер Тебас Футбол

    Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о проекте Европейской Суперлиги.

    «Суперлига стала бы концом для Ла Лиги и Лиги чемпионов.

    Я скажу резко, чтобы поняли все: суперлига – это проект, который был написан в баре в пять утра, проект разных президентов клубов.

    Есть много аргументов против Суперлиги. С первого взгляда выглядит здорово, но болельщики «Баварии» или «Реала» стали великими благодаря победам в национальных чемпионатах, благодаря этой истории.

    Некоторые команды в Суперлиге будут девятыми или десятыми. На бумаге матч «Реал» – «Манчестер Юнайтед» выглядит здорово, но команды могут подходить к нему на 11-м и 10-м месте.

    Лига чемпионов должна существовать, это совершенная модель. Клубы в выигрыше. А модель Европейской Суперлиги навредила бы футболу.

    В долгосрочной перспективе – и большим клубам тоже, потому что она никогда не даст тех экономических показателей, которые они ожидают», – сказал Тебас.

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