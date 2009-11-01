Хавьер Тебас: «Европейская суперлига – это проект, придуманный в баре в пять утра»

Президент испанской Хавьер Тебас высказался о проекте Европейской Суперлиги.

«Суперлига стала бы концом для Ла Лиги и Лиги чемпионов.

Я скажу резко, чтобы поняли все: суперлига – это проект, который был написан в баре в пять утра, проект разных президентов клубов.

Есть много аргументов против Суперлиги. С первого взгляда выглядит здорово, но болельщики «Баварии» или стали великими благодаря победам в национальных чемпионатах, благодаря этой истории.

Некоторые команды в Суперлиге будут девятыми или десятыми. На бумаге матч «Реал» – выглядит здорово, но команды могут подходить к нему на 11-м и 10-м месте.

Лига чемпионов должна существовать, это совершенная модель. Клубы в выигрыше. А модель Европейской Суперлиги навредила бы футболу.

В долгосрочной перспективе – и большим клубам тоже, потому что она никогда не даст тех экономических показателей, которые они ожидают», – сказал Тебас.