Винисиус обошелся «Реалу» в 61 млн евро. У игрока была договоренность с «Барсой»

Стали известны детали перехода полузащитника Винисиуса Жуниора из «Фламенго» в «Реал».
По данным Cadena Cope, на бразильца также претендовала «Барселона». Каталонцы заинтересовались игроком, когда тот выступал на чемпионате мира в возрастной категории U-17.
«Барселона» провела переговоры с агентом Винисиуса и договорилась о переходе.
Однако «Фламенго» продлил контракт с игроком, установив отступные в размере 45 миллионов евро. Помимо клаусулы, требовалось еще потратить 8 миллионов на посредников, а также 8 миллионов для семьи Винисиуса.
Несмотря на предварительное соглашение с «Барселоной», «Реал» выкупил Жуниора, заплатив 61 миллион евро.