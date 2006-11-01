Винисиус обошелся «Реалу» в 61 млн евро. У игрока была договоренность с «Барсой»

Стали известны детали перехода полузащитника Винисиуса Жуниора из «Фламенго» в .

По данным Cadena Cope, на бразильца также претендовала . Каталонцы заинтересовались игроком, когда тот выступал на чемпионате мира в возрастной категории U-17.

«Барселона» провела переговоры с агентом Винисиуса и договорилась о переходе.

Однако продлил контракт с игроком, установив отступные в размере 45 миллионов евро. Помимо клаусулы, требовалось еще потратить 8 миллионов на посредников, а также 8 миллионов для семьи Винисиуса.

Несмотря на предварительное соглашение с «Барселоной», «Реал» выкупил Жуниора, заплатив 61 миллион евро.