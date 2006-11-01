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    Винисиус обошелся «Реалу» в 61 млн евро. У игрока была договоренность с «Барсой»

    Теги Фламенго высшая лига Бразилия Барселона Реал Мадрид Ла Лига агенты Винисиус Жуниор Футбол

    Стали известны детали перехода полузащитника Винисиуса Жуниора из «Фламенго» в «Реал».

    По данным Cadena Cope, на бразильца также претендовала «Барселона». Каталонцы заинтересовались игроком, когда тот выступал на чемпионате мира в возрастной категории U-17.

    «Барселона» провела переговоры с агентом Винисиуса и договорилась о переходе.

    Однако «Фламенго» продлил контракт с игроком, установив отступные в размере 45 миллионов евро. Помимо клаусулы, требовалось еще потратить 8 миллионов на посредников, а также 8 миллионов для семьи Винисиуса.

    Несмотря на предварительное соглашение с «Барселоной», «Реал» выкупил Жуниора, заплатив 61 миллион евро.

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