«Ницца» интересуется Чаловым и готова заплатить больше «Уотфорда»

Агент Джамал Акаев рассказал об интересе к нападающему ЦСКА Федору Чалову от клуба их Франции.

Акаев представляет интересы защитника «Рубина» Ибрагима Цаллагова.

«Федор сейчас один из самых интересных молодых форвардов в Европе. Нормально, что к нему есть интерес и много слухов.

Лично ко мне неделю назад обращался главный скаут «Ниццы» Морган Боулер. Он им очень интересен.

И сумма, которую клуб готов предложить за нападающего, серьезно больше той, которая звучала в истории с .

Но, насколько мне известно, Федор до лета полностью сконцентрирован в игре за ЦСКА», — сказал Акаев.

Ранее сообщалось, что клуб АПЛ готов предложить за Чалова 5 миллионов евро. Позже появилась информация, что этим клубом является «Уотфорд».