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    «Ницца» интересуется Чаловым и готова заплатить больше «Уотфорда»

    Теги ЦСКА Ницца премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Федор Чалов Футбол

    Агент Джамал Акаев рассказал об интересе к нападающему ЦСКА Федору Чалову от клуба их Франции.

    Акаев представляет интересы защитника «Рубина» Ибрагима Цаллагова.

    «Федор сейчас один из самых интересных молодых форвардов в Европе. Нормально, что к нему есть интерес и много слухов.

    Лично ко мне неделю назад обращался главный скаут «Ниццы» Морган Боулер. Он им очень интересен.

    И сумма, которую клуб готов предложить за нападающего, серьезно больше той, которая звучала в истории с «Уотфордом».

    Но, насколько мне известно, Федор до лета полностью сконцентрирован в игре за ЦСКА», — сказал Акаев.

    Ранее сообщалось, что клуб АПЛ готов предложить за Чалова 5 миллионов евро. Позже появилась информация, что этим клубом является «Уотфорд».

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