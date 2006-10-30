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    «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» попали в топ-50 клубов по числу воспитанников в Европе

    Теги Спартак Локомотив Зенит Динамо Киев Аякс премьер-лига Россия УЕФА Партизан рейтинги Футбол

    Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал рейтинг европейских клубов, основанный на количестве их воспитанников, выступающих в командах 31 европейской лиги.

    Согласно определению УЕФА, клубом, воспитавшим игрока, считается тот, где молодой футболист в возрасте от 15 лет до 21 года отыграл не менее трех сезонов.

    На октябрь 2018 года клубом, воспитавшим наибольшее число футболистов, стал «Аякс», у которого 77 воспитанников. Второе и третье места между собой поделили киевское «Динамо» и белградский «Партизан» – по 69 воспитанников.

    Из российских клубов в список попали «Зенит» (38-е место, 31 воспитанник), «Спартак» (38-е место, 31 воспитанник), и «Локомотив» (49-е место, 28 воспитанников).

    Если рассматривать лидеров рейтинга из учета количества воспитанников в клубах топ-5 европейских лиг, то первое место достанется «Реалу» – 36 воспитанников, второе – «Лиону» – 35, третье – «Барселоне» – 34.

    Целиком рейтинги можно изучить здесь.

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