«Реал» хочет подписать 20-летнего хабека «Ривера» Паласиоса за 20 млн евро

Полузащитник «Ривер Плейт» Эксекиэль Паласиос может перебраться в чемпионат Испании.
20-летним аргентинцем интересуется «Реал», сообщает TyС Sports. Отступные за хавбека равняются 15 миллионам евро, однако «Риверу» принадлежит только 75% прав на игрока.
Мадридцы готовы заплатить за хавбека необходимые 20 миллионов евро.
Паласиос проведет в «Ривере» остаток сезона на правах аренды, а к «Реалу» присоединится в июне.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Интера» и «Атлетико».
В нынешнем сезоне Паласиос провел 8 матчей в чемпионате Аргентины, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.