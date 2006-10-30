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    «Реал» хочет подписать 20-летнего хабека «Ривера» Паласиоса за 20 млн евро

    Теги Интер Реал Мадрид Атлетико серия А Италия Ла Лига высшая лига Аргентина Ривер Плейт возможные трансферы Эксекиэль Паласиос Футбол

    Полузащитник «Ривер Плейт» Эксекиэль Паласиос может перебраться в чемпионат Испании.

    20-летним аргентинцем интересуется «Реал», сообщает TyС Sports. Отступные за хавбека равняются 15 миллионам евро, однако «Риверу» принадлежит только 75% прав на игрока.

    Мадридцы готовы заплатить за хавбека необходимые 20 миллионов евро.

    Паласиос проведет в «Ривере» остаток сезона на правах аренды, а к «Реалу» присоединится в июне. 

    Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Интера» и «Атлетико».

    В нынешнем сезоне Паласиос провел 8 матчей в чемпионате Аргентины, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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