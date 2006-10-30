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    Игорь Акинфеев: «Думаю, что еще «помучаю» всех своей игрой до 40 или 42 лет»

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Футбол

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что хотел бы продолжать карьеру как минимум до 40 лет. 

    «Я думаю, что еще «помучаю» всех своей игрой до 40, а может, и до 42 лет.

    Меня в ЦСКА конкретно спросили, сколько я сам хочу играть, я не стал уже наглеть, сказал, что до 36 лет надо поиграть на высочайшем уровне, а там уже видно будет.

    Была договоренность, что я отрабатываю срок контракта, а там, если будет позволять здоровье и все остальное, сядем за стол переговоров, и не будет проблемы продлить контракт», – сказал 32-летний Акинфеев. 

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