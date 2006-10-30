Игорь Акинфеев: «Думаю, что еще «помучаю» всех своей игрой до 40 или 42 лет»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что хотел бы продолжать карьеру как минимум до 40 лет.

«Я думаю, что еще «помучаю» всех своей игрой до 40, а может, и до 42 лет.

Меня в ЦСКА конкретно спросили, сколько я сам хочу играть, я не стал уже наглеть, сказал, что до 36 лет надо поиграть на высочайшем уровне, а там уже видно будет.

Была договоренность, что я отрабатываю срок контракта, а там, если будет позволять здоровье и все остальное, сядем за стол переговоров, и не будет проблемы продлить контракт», – сказал 32-летний Акинфеев.